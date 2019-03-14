"Hemşirelerin 3600 ek gösterge meselesi çözülecek"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:45
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Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız
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