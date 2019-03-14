Son Dakika Haberleri: "Hemşirelerin 3600 ek gösterge meselesi çözülecek"

"Hemşirelerin 3600 ek gösterge meselesi çözülecek"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:45 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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