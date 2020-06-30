"Hemşireli berber" iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlık hizmeti verilmesinden yana - Son Dakika

"Hemşireli berber" iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlık hizmeti verilmesinden yana

AVCILAR'da koronavirüs sürecinde iş yerinde erkek hemşire çalıştıran berber Öztürk Karahan, iş güvenliğinde küçük işletmeler için yeni dönemde iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesinin zorunlu hale getirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

AVCILAR'da koronavirüs sürecinde iş yerinde erkek hemşire çalıştıran berber Öztürk Karahan, iş güvenliğinde küçük işletmeler için yeni dönemde iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesinin zorunlu hale getirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.

TBMM'de kabul edilen 6 bin 331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012 yılında yürürlüğe girerken, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için getirilen yükümlülüklerin önce 1 Temmuz 2016'da başlatılması benimsendi. Bu tarih 2017 ardından çıkarılan bir torba yasayla da 1 Temmuz 2020 tarihine ertelendi. Yasayla iş yerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılırken, kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırması yükümlülüğü getirildi. Yasa uyarınca işyerinde 50'den az çalışanı olan hukuk bürosu, berber, terzi, manav, market ve apartmanlarda iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermesi esas olacak.

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HEMŞİRELİ BERBERDE HERKES MEMNUN

Avcılar'da açılan berber Öztürk Karahan,  koronavirüs sürecinde kendilerine tebliğ edilen önlemleri uygularken, bunlara ek önlem olarak erkek hemşire Yeter Mercan'ı da işe başlatmıştı. Müşterilerin ateşlerini ölçen dezenfektan kullanmasını ve ayaklarına galoş giymesini isteyen 25 yıllık sağlık görevlisi Mercan, işinden memnun olduğunu, halk ile yakın temasta bulunulan işyerinde sağlık görevlisi çalıştırılmasının yerinde olduğunu söyledi.

Karahan, berber ve güzellik salonlarının 'Sağlık müessesesi" olarak geçtiğini, bu düzenlemelerin işlerine değer katacağını söyledi. Karahan, "Memnunuz. Bu yasalar bizim yararımızadır. Bizim meslekte risk grubu yüksektir. Birçok arkadaşımız bunun bilincinde değil. Uygulamaya geçilmesi gerekir. Bizim ve müşterilerimizin sağlığı önemli" diye konuştu.

Müşteriler, berberde sağlık görevlisi ve olarak hemşire çalıştırılmasından memnun olduklarını söyledi. Tıraş olmaya gelen esnaf Kerem İmece, "Hem tıraş oluyoruz, hem de en azından ateşimizi ölçtürerek, güvende olduğumuzu hissediyoruz" dedi.


Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Hemşireli berber' iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlık hizmeti verilmesinden yana - Son Dakika

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