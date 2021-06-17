Hemşirelik Bakım Zirvesinde 4 Projeye Ödül - Son Dakika

Tarih: 17 Haziran 2021 Hemşirelik Bakım Zirvesinde 4 Projeye Ödül Hemşirelik Bakım Zirvesinde, Hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerimizin geliştirdiği 78 proje yarıştı. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Hamiyet Kızıl tarafından yürütülen "Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II" dersinde, Hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerimizin geliştirdiği projeler yarıştı. 78 proje arasından ilk üçe giren projelerin sahibi öğrenciler ödüllendirilirken bir de mansiyon ödülü verildi.

Bu yıl ilki düzenlenen Hemşirelikte Bakım Zirvesinde en iyi üç proje, Hemşirelik Bölümü tarafından kurulan bir komisyon ile değerlendirmeye alınarak hemşirelik alanına en çok katkı sağlayan projeler arasından seçildi. Ödüller; Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamparsun Hampikyan, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Karaca Çiftçi ve projelerin yürütücüsü Öğr. Gör. Hamiyet Kızıl'ın açılış konuşması sonrasında öğrencilere verildi.

Birincilik Ödülü: Rabia Anwar

İkincilik Ödülü: Sevcan Gürboğa

Üçüncülük Ödülü: Fatma Çetin

Mansiyon Ödülü: Furkan Kayacık

TÖRENİN ARDINDAN KONFERANS

Ödül töreninin ardından hemşirelik eğitim ve bakım alanında öncü çalışmaları olan alanında uzman hocaların sunumları ile Hemşirelikte Bakım Zirvesi devam etti: İlk olarak Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ela Yılmaz Coşkun "Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi ve Bakıma Yansımaları" konulu sunumuyla pandemi sürecinde hemşirelik eğitiminin durumunu paylaştı. Ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım, Beyin Cerrahisi Ek Servis ve Göğüs Cerrahisi Klinikleri Sorumlu Hemşiresi Msc. Meryem Yıldırım "Pandemi Sürecinde Hemşirelik Bakımı ve Etik" başlıklı sunumuyla pandemi sürecinde sağlık bakım kuruluşlarında hemşirelik bakım hizmetlerinin durumunu aktardı.

Değerli projeleriyle yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi, emekleri ve başarılarından dolayı tebrik ederiz.

İlgili Görseller Hemşirelik Bakım Zirvesinde 4 Projeye Ödül Hemşirelik Bakım Zirvesinde, Hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerimizin geliştirdiği 78 proje yarıştı. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Hamiyet Kızıl tarafından yürütülen "Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II" dersinde, Hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerimizin geliştirdiği projeler yarıştı. 78 proje arasından ilk üçe giren projelerin sahibi öğrenciler ödüllendirilirken bir de mansiyon ödülü verildi.

Bu yıl ilki düzenlenen Hemşirelikte Bakım Zirvesinde en iyi üç proje, Hemşirelik Bölümü tarafından kurulan bir komisyon ile değerlendirmeye alınarak hemşirelik alanına en çok katkı sağlayan projeler arasından seçildi. Ödüller; Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamparsun Hampikyan, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Karaca Çiftçi ve projelerin yürütücüsü Öğr. Gör. Hamiyet Kızıl'ın açılış konuşması sonrasında öğrencilere verildi.

Birincilik Ödülü: Rabia Anwar

İkincilik Ödülü: Sevcan Gürboğa

Üçüncülük Ödülü: Fatma Çetin

Mansiyon Ödülü: Furkan Kayacık

TÖRENİN ARDINDAN KONFERANS

Ödül töreninin ardından hemşirelik eğitim ve bakım alanında öncü çalışmaları olan alanında uzman hocaların sunumları ile Hemşirelikte Bakım Zirvesi devam etti: İlk olarak Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ela Yılmaz Coşkun "Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi ve Bakıma Yansımaları" konulu sunumuyla pandemi sürecinde hemşirelik eğitiminin durumunu paylaştı. Ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım, Beyin Cerrahisi Ek Servis ve Göğüs Cerrahisi Klinikleri Sorumlu Hemşiresi Msc. Meryem Yıldırım "Pandemi Sürecinde Hemşirelik Bakımı ve Etik" başlıklı sunumuyla pandemi sürecinde sağlık bakım kuruluşlarında hemşirelik bakım hizmetlerinin durumunu aktardı.

Değerli projeleriyle yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi, emekleri ve başarılarından dolayı tebrik ederiz.