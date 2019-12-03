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Hemşirelik Bölümü akredite yolunda

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün sürdürdüğü akreditasyon çalışmaları kapsamında Samsun'a gelen Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) Değerlendirme Heyeti, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile tanıştı.

Hemşirelik Bölümü akredite yolunda, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün sürdürdüğü akreditasyon çalışmaları kapsamında Samsun'a gelen Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) Değerlendirme Heyeti, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile tanıştı.


Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu başkanlığındaki Değerlendirme Heyeti; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ile Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç'ın rehberliğinde Rektörlüğü ziyaret etti.


Konukları makamında ağırlayan Rektör Bilgiç, OMÜ'de başlayan akreditasyon süreciyle güzel bir sinerji yakaladıklarını ve Hemşirelik Bölümünün de yetkinliğini ve kalitesini, süreç sonunda tasdik etmek istediğini dile getirdi. HEPDAK Değerlendirme Heyetine nezaket ve teveccühleri için şükranlarını sunan Rektör Bilgiç, akreditasyon sürecini Üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerine yayma gayretinde olduklarını kaydederek bu yöndeki hedeflerini Değerlendirme Heyeti ile paylaştı.


Değerlendirme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hatipoğlu da yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve diğer bileşenleriyle sistematik ve sürdürülebilir yaklaşımlara odaklanmasının, kalite güvencesi ve akreditasyon gibi süreçleri ön plana çıkardığını belirterek Rektör Bilgiç nezdinde OMÜ ailesine başarı dileklerini iletti.


3 öğretim üyesi ve 1 öğrenci değerlendiriciden oluşan HEPDAK Heyeti, 3 gün boyunca Üniversitede çalışmalar yürütecek. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:53 Kaynak: İHA
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