Hemşirelik Bölümü Öğrencileri Yaşlıları Ziyaret Etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri "Yaşlı Bakım Hemşireliği" dersi kapsamında Öğretim Görevlisi Funda Gül Bilgen' in koordinasyonunda yaşlı insanlarımızla hoşça vakit geçirerek farklı bir etkinliğe imza attılar.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri "Yaşlı Bakım Hemşireliği" dersi kapsamında Öğretim Görevlisi Funda Gül Bilgen' in koordinasyonunda yaşlı insanlarımızla hoşça vakit geçirerek farklı bir etkinliğe imza attılar.



Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri, Kadın Birliği Derneği'nin (KABİDER) Çok amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ile beraber yürütmüş oldukları "Yaşayan Çınarlar" projesi çerçevesinde yaşlı bireyler, evlerinde ziyaret edildiler. Öğrencilerin, yaşlıların tansiyonlarını ölçtüler ve sağlıklarıyla ilgili bilgiler paylaşarak onlarla sohbet etti. Öğrencilerin, yaşlılığın doğurduğu ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların çözümünde yaşanan güçlükleri, ziyaret ettikleri yaşlılarla birebir görüştüklerinde daha iyi anladıklarını dile getirdiler. İnsanların yaşlandıkça toplumdan, yaşamdan uzaklaşmalarının onları mutsuz ettiğini bizzat gözlemledi. Küçücük bir ziyaretle kocaman mutluluklar yaşattıklarını gören öğrencilerin, toplum olarak yaşlı bireylerin sahip çıkmanın önemini yaptıkları bu etkinlikle vurguladı.



Hemşire adayları, kendilerine kapılarını açan bu güzel insanlara hazırlamış oldukları küçük hediyelerini takdim ederek teşekkürlerini iletti. - KİLİS

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