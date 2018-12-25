Son Dakika Haberleri: Hemşirelik Fakültesi'ne Profesör Alımında 'Veterinerlik Mikrobiyoloji' Şartı Tartışması

Hemşirelik Fakültesi'ne Profesör Alımında 'Veterinerlik Mikrobiyoloji' Şartı Tartışması

2 saat önce

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı bölümüne profesör alımında, 'Doçentliğini Veteriner Mikrobiyoloji bilim alanından almış olmak' şartı aranması, tartışmalara neden oldu.

Hemşirelik Fakültesi'ne Profesör Alımında 'Veterinerlik Mikrobiyoloji' Şartı Tartışması, System.String[]
KONYA'da Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı bölümüne profesör alımında, 'Doçentliğini Veteriner Mikrobiyoloji bilim alanından almış olmak' şartı aranması, tartışmalara neden oldu. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Bu alanda yoğun bir biçimde mikrobiyoloji dersleri de işlenmektedir. Bu dersleri vermek üzere doçentliğini mikrobiyoloji alanında yapmış olan bir öğretim üyesi alınacaktır. İlan herkese açıktır ve herkes başvurabilir" denildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından 20 Aralık Perşembe günü, üniversitenin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadrolar için öğretim üyeleri alınacağı duyuruldu. Hemşirelik Fakültesi'ne Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı'na alınacak olan profesör için 'Doçentliğini Veteriner Mikrobiyoloji bilim alanından almış olmak ve C. Pseudotuberculosis (Halk arasında çatlak diye tabir edilen, koyun ve keçilerde görülen, insanlara da bulaştığı belirtilen hastalık) Allerjik Deri Testi ile teşhisi üzerinde çalışma yapmış olmak' özel şartı arandı. Bu durum, sosyal medyada tartışma konusu oldu. 

Tartışmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, hemşirelik bölümünde mikrobiyolojik dersler olduğunu belirterek, "Halk sağlığı hemşireliği bölümünde çok farklı alanlardan konular anlatılmaktadır. Bu alanda yoğun bir biçimde mikrobiyoloji dersleri de işlenmektedir. Bu dersleri vermek üzere doçentliğini mikrobiyoloji alanında yapmış olan bir öğretim üyesi alınacaktır. İlan herkese açıktır ve herkes başvurabilir" denildi.  

? - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:24 Kaynak: DHA

Konya, Selçuk Üniversitesi, Güncel
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