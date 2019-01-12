Son Dakika Haberleri: Hemşirelik Öğrencilerinden Çocuklara Tiyatro Gösterisi

Hemşirelik Öğrencilerinden Çocuklara Tiyatro Gösterisi

12 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu, "Kalpten Kalbe" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencileri tiyatroyla buluşturdu.

Hemşirelik Öğrencilerinden Çocuklara Tiyatro Gösterisi, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu, "Kalpten Kalbe" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencileri tiyatroyla buluşturdu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Korkuteli-Küçükköy İlkokulu'nda gösterilen tiyatro oyununu ilgiyle takip etti.

Öğrenciler sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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