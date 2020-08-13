Hemşirelik öğrencisi genç kız, çeteye sahte reçete düzenliyormuş - Son Dakika

Hemşirelik öğrencisi genç kız, çeteye sahte reçete düzenliyormuş

KARAMAN'da polisin suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın, 14 kişi, adliyeye sevk edildi.

KARAMAN'da polisin suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın, 14 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden hemşirelik öğrencisi Rumeysa B.?nin düzenlediği sahte reçeteyle, kırmızı reçeteli ilaç alınmasını sağladığı öne sürüldü. Şebekenin uyuşturucu satıcılığından sahte paraya, hırsızlıktan resmi belgede sahteciliğe kadar birçok organize suç işlediği iddia edildi. KARAMAN'da polisin suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın, 14 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden hemşirelik öğrencisi Rumeysa B.?nin düzenlediği sahte reçeteyle, kırmızı reçeteli ilaç alınmasını sağladığı öne sürüldü. Şebekenin uyuşturucu satıcılığından sahte paraya, hırsızlıktan resmi belgede sahteciliğe kadar birçok organize suç işlediği iddia edildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü iddia edilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takipte şebeke üyelerinin ayrıca piyasaya sahte para sürme, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik de yaptıkları tespit edildi. 10 Ağustos sabahı yapılan operasyonda 3'ü kadın, 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında bin 550 uyuşturucu hap, 2 doktor kaşesi, reçeteler, çalıntı olduğu belirlenen 52 bin 600 lira para ve bir miktar esrar ile eroin ele geçirildi. 3 gün boyunca emniyette sorgulanan şebeke üyeleri bugün sabah adliyeye sevk edildi. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ SAHTE REÇETE DÜZENLİYORMUŞ Çete üyelerinden, hemşirelik 3'üncü sınıf öğrencisi Rumeysa B.?nin, şebeke üyelerinin herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde hastaneye gidip muayene olduklarında aldıkları barkotları, ele geçirdikleri reçetelere yapıştırıp, çaldıkları doktor kaşesiyle kırmızı reçeteli ilaçları yazarak, Antalya ve Mersin'deki anlaşmalı oldukları eczanelerden aldıkları öğrenildi. Aldıkları ilaçları ise kutusunu 600 liradan sattıkları belirlendi.



Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:38

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı

Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak

Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi

Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi

Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış

Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak

Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı