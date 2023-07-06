Hemşirelik öğrencisi Jasmeen Kaur canlı gömüldü

Avustralya'nın Flinders Ranges bölgesinde, hemşirelik öğrencisi 21 yaşındaki Jasmeen Kaur eski erkek arkadaşı Tarikjot Singh tarafından kaçırılarak canlı bir şekilde gömüldü.

Singh, cinayet suçlamasını kabul ederken cinayetle ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı.

Singh, ev arkadaşından aldığı ödünç araba ile Jasmeen'i iş yerinin önünden kaçırdı. Daha sonra el ve ayaklarını kablo ile bağlayıp öldürdüğü alana götürdü.

Singh, Jasmeen'in boğazını kesici madde ile kesti. Yaralanan Jasmeen ölmediğini görünce bir çukur açıp canlı bir şekilde gömdü.

Savcı, Singh cinayetten önce Jasmeen'e tehdit mesajları attığını söyledi.

Mahkeme devam ederken Singh'in müebbet hapis cezası alması bekleniyor