Hemşirelik öğrencisi Jasmeen Kaur canlı gömüldü - Son Dakika
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Hemşirelik öğrencisi Jasmeen Kaur canlı gömüldü

Hemşirelik öğrencisi Jasmeen Kaur canlı gömüldü

06.07.2023 12:09

Avustralya'nın Flinders Ranges bölgesinde, hemşirelik öğrencisi 21 yaşındaki Jasmeen Kaur eski erkek arkadaşı Tarikjot Singh tarafından kaçırılarak canlı bir şekilde gömüldü. Singh, cinayet suçlamasını kabul ederken cinayetle ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Singh, ev arkadaşından aldığı ödünç araba ile Jasmeen'i iş yerinin önünden kaçırdı. Daha sonra el ve ayaklarını kablo ile bağlayıp öldürdüğü alana götürdü. Singh, Jasmeen'in boğazını kesici madde ile kesti. Yaralanan Jasmeen ölmediğini görünce bir çukur açıp canlı bir şekilde gömdü. Savcı, Singh cinayetten önce Jasmeen'e tehdit mesajları attığını söyledi. Mahkeme devam ederken Singh'in müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

Avustralya'nın Flinders Ranges bölgesinde, hemşirelik öğrencisi 21 yaşındaki Jasmeen Kaur eski erkek arkadaşı Tarikjot Singh tarafından kaçırılarak canlı bir şekilde gömüldü.

Hemşirelik öğrencisi Jasmeen Kaur canlı gömüldü

Singh, cinayet suçlamasını kabul ederken cinayetle ile ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı.

Singh, ev arkadaşından aldığı ödünç araba ile Jasmeen'i iş yerinin önünden kaçırdı. Daha sonra el ve ayaklarını kablo ile bağlayıp öldürdüğü alana götürdü.

Hemşirelik öğrencisi Jasmeen Kaur canlı gömüldü

Singh, Jasmeen'in boğazını kesici madde ile kesti. Yaralanan Jasmeen ölmediğini görünce bir çukur açıp canlı bir şekilde gömdü.

Savcı, Singh cinayetten önce Jasmeen'e tehdit mesajları attığını söyledi.

Mahkeme devam ederken Singh'in müebbet hapis cezası alması bekleniyor

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Dünya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hemşirelik öğrencisi Jasmeen Kaur canlı gömüldü - Son Dakika


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