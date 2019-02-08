Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
30 dakika önce
İstanbul - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ ŞEVVAL YILMAZ'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI(Ek fotoğraf)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ ŞEVVAL YILMAZ'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI(Ek fotoğraf)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:11 Kaynak: DHA
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Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı