Son Dakika Haberleri: Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

30 dakika önce

İstanbul - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ ŞEVVAL YILMAZ'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI(Ek fotoğraf)(Tür: İstanbul)

İstanbul - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ ŞEVVAL YILMAZ'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI(Ek fotoğraf)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:11 Kaynak: DHA

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