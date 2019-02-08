Son Dakika Haberleri: Hemşirelik Öğrencisiydi: Enkazdan Cansız Bedeni Çıkarıldı

Hemşirelik Öğrencisiydi: Enkazdan Cansız Bedeni Çıkarıldı

1 saat önce

Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Hemşirelik Öğrencisiydi: Enkazdan Cansız Bedeni Çıkarıldı, System.String[]
Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kartal'da çöken binada ölü sayısı 15'e yükselirken, Şevval Yılmaz'ın cansız bedeni enkaz altında çıkarıldı. Yılmaz'ın hemşirelik öğrencisi olduğu öğrenildi.

(Caner Evyapan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:16 Kaynak: İHA

Kartal, Güncel
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