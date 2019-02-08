Hemşirelik Öğrencisiydi: Enkazdan Cansız Bedeni Çıkarıldı
1 saat önce
Kartal'da çöken binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kartal
'da çöken binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kartal'da çöken binada ölü sayısı 15'e yükselirken, Şevval Yılmaz'ın cansız bedeni enkaz altında çıkarıldı. Yılmaz'ın hemşirelik öğrencisi olduğu öğrenildi.
(Caner Evyapan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:16 Kaynak: İHA
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Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı