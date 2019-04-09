Hemşirenin Boğazını Sıkıp Kafa Atan Saldırgan Hakkında Tutuklama Kararı
16 dakika önce
KONYA Numune Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz'a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bayram B. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
KONYA Numune Hastanesi
acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz'a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bayram B. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı
'nın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
?Olay, 7 Nisan
Pazar günü saat 05.30 sıralarında Konya
Numune Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle gözlem altında tutulan Ayşe B.'nin kolundaki serum iğnesi, tedavisinin ardından çıkarıldı. Bu sırada hastanın kolunda kanama oluştu. Kanı gören Ayşe B.'nin oğlu Bayram B., hemşire Yılmaz'ın önce boğazını sıktı, ardından da kafa attı. Doktorlar ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bayram B., polis tarafından gözaltına alındı. 'Kamu görevlisine karşı kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Bayram B., nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tedaviye alınan hemşire Tuğba Yılmaz'ın ise kaşına dikiş atıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
, Bayram B.'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz üzerine Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bayram B.'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:29 Kaynak: DHA
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