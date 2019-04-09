Son Dakika Haberleri: Hemşirenin Boğazını Sıkıp Kafa Atan Saldırgan Hakkında Tutuklama Kararı

Hemşirenin Boğazını Sıkıp Kafa Atan Saldırgan Hakkında Tutuklama Kararı

16 dakika önce

KONYA Numune Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz'a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bayram B. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Hemşirenin Boğazını Sıkıp Kafa Atan Saldırgan Hakkında Tutuklama Kararı, System.String[]
KONYA Numune Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz'a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bayram B. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

?Olay, 7 Nisan Pazar günü saat 05.30 sıralarında Konya Numune Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle gözlem altında tutulan Ayşe B.'nin kolundaki serum iğnesi, tedavisinin ardından çıkarıldı. Bu sırada hastanın kolunda kanama oluştu. Kanı gören Ayşe B.'nin oğlu Bayram B., hemşire Yılmaz'ın önce boğazını sıktı, ardından da kafa attı. Doktorlar ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bayram B., polis tarafından gözaltına alındı. 'Kamu görevlisine karşı kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Bayram B., nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tedaviye alınan hemşire Tuğba Yılmaz'ın ise kaşına dikiş atıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayram B.'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz üzerine Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından Bayram B.'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:29 Kaynak: DHA

Numune Hastanesi, Konya, Güncel
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