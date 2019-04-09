Son Dakika Haberleri: Hemşirenin Boğazını Sıkıp Kafa Atan Saldırgan Hakkında Tutuklama Kararı (2)

Hemşirenin Boğazını Sıkıp Kafa Atan Saldırgan Hakkında Tutuklama Kararı (2)

1 saat önce

SALDIRGAN TUTUKLANDIKonya Numune Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz'a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bayram B.

Hemşirenin Boğazını Sıkıp Kafa Atan Saldırgan Hakkında Tutuklama Kararı (2), System.String[]
SALDIRGAN TUTUKLANDI

Konya Numune Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz'a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bayram B. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik kararın ardından yeniden gözaltına alındı. Bayram B., 'Kamu görevlisine kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilglii soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:39 Kaynak: DHA
Acil Servis, Numune Hastanesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastaneye Yatarken Yardım İstediği Arkadaşı, Evdeki Çay Dolu Viski Şişelerine Kadar Çaldı! CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 00:04:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hemşirenin Boğazını Sıkıp Kafa Atan Saldırgan Hakkında Tutuklama Kararı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]