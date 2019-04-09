Hemşirenin Boğazını Sıkıp Kafa Atan Saldırgan Hakkında Tutuklama Kararı (2)
1 saat önce
SALDIRGAN TUTUKLANDIKonya Numune Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz'a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bayram B.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:39 Kaynak: DHA
SALDIRGAN TUTUKLANDI Konya Numune Hastanesi
acil servisinde görevli hemşire Tuğba Yılmaz'a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bayram B. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı
'nın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik kararın ardından yeniden gözaltına alındı. Bayram B., 'Kamu görevlisine kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
, olayla ilglii soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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