Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada - Son Dakika

Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada

22.10.2020 09:21
Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada, System.String[]

Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kameradaBursa'da özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olan Emine Kahraman'ın (25) sırt çantasındaki cep telefonunun yanlarında bir çocuk olan 2 kadın tarafından çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada

Bursa'da özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olan Emine Kahraman'ın (25) sırt çantasındaki cep telefonunun yanlarında bir çocuk olan 2 kadın tarafından çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Pandemi dolayısıyla zor dönemden geçtiklerini söyleyen Kahraman, 'Hemşire olarak hizmet ettiğimiz insanların bize bunu yapması çok acı' dedi.Olay, geçen pazartesi günü Osmangazi ilçesi Mahmudiye Caddesi'nde bulunan özel hastanenin otoparkında meydana geldi. Hastanenin çocuk yoğun bakımında çalışan hemşire Emine Kahraman, mesai bitiminde arkadaşlarıyla otoparktaki bir araca doğru yürümeye başladı. Kahraman otoparka geldiği sırada, iki kadın ve bir çocuk kendisine yaklaştı. Bir süre Kahraman'ı ve yanındakileri takip eden şüpheliler, Kahraman'ın sırt çantasındaki cep telefonunu alıp, bölgeden uzaklaştı. Kahraman, araca bindikten sonra, telefonunun olmadığını fark etti. Yeniden hastaneye dönüp aradığı telefonunu bulamayınca da güvenlik kameralarını izledi. Telefonunun otoparkta çalındığını fark eden hemşire, polise, şikayetçi oldu.Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin hemşireyi bir süre izledikleri ve cep telefonunu çantadan aldıkları anlar görüldü. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.'NASIL ÇALINDIĞINI ANLAMADIM'

Pandemi sebebiyle zor zamanlar geçirdiklerini, bu dönemde böyle şeylerle karşılaştıkları için üzüldüklerini dile getiren Kahraman, 'İş çıkışı arkadaşlarla birlikte aynı araçla eve gitmek için otoparka geldik. Pandemi sebebiyle toplu taşıma kullanmıyoruz, özel araçlarla gelip gidiyoruz. Bizi de bir arkadaşımız eve bırakacaktı. Arabaya doğru yürürken biri çocuk 3 kadını fark ettik ama böyle bir şey olacağına ihtimal vermedik. Kadınlar bir süre bize baktı. Sonra arkaya geçti. O sırada biri sırt çantamın yan gözüne koyduğum telefonumu çalmış. Yanımda arkadaşlarım da vardı fakat hiçbirimiz anlamadık telefonu çaldıklarını. Arabaya bindiğimde telefonumun olmadığını fark ettim ama hastanede unuttum sandım. Arkadaşlarımla geri gittik, her yerde aradık ama bulamadık. Sonra güvenlik kamera görüntülerini izledim. Telefonun otoparkta çalındığını fark ettik. Görüntüleri alıp polise gittik ve şikayetçi olduk. Pandemi yüzünden zor zamanlar geçiriyoruz. Evimize giderken tedirginiz ve hizmet ettiğimiz insanlar tarafından böyle mağdur edilmek bizi çok üzüyor' dedi.


Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada
Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada
Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada
Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada
Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada
Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada
Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada
Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada
Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada
Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada

Emine Kahraman, Bursa, Kadın, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hemşirenin çantasındaki cep telefonun çalınma anı kamerada - Son Dakika

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