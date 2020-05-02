Hemşirenin çantasını gasbettiler, yakalandılar - Son Dakika

Hemşirenin çantasını gasbettiler, yakalandılar

Hemşirenin çantasını gasbettiler, yakalandılarKONYA'da, hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) yanına çakmak isteme bahanesiyle yaklaşan ve kolundaki çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15), polis ekiplerince yakalandı.

Hemşirenin çantasını gasbettiler, yakalandılar KONYA'da, hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) yanına çakmak isteme bahanesiyle yaklaşan ve kolundaki çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15), polis ekiplerince yakalandı. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Fidanlı Sokak'ta meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan hemşire A.P., iş yerinden çıkıp yürüyerek evine gittiği sırada K.S. ve H.E.H. çakmak isteme bahanesiyle yanına yaklaştı. Ardından 2 kişi, genç hemşirenin kolundaki çantayı alıp kaçtı. A.P.'nin ihbarının ardından verilen eşkal üzerinden çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.E.H.'yi olay yerine yaklaşık 500 metre ilerideki bir inşaatta saklandığı yerde çantayla birlikte yakaladı. H.E.H.'nin ifadesi doğrultusunda K.S. de evinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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