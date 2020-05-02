Hemşirenin çantasını gasbettiler, yakalandılar (2) - Son Dakika

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Hemşirenin çantasını gasbettiler, yakalandılar (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARKonya'da, hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) yanına çakmak isteme bahanesiyle yaklaşan ve kolundaki çantasını zorla alıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan K.S. (17) ve Suriye uyruklu H.E.H.
TUTUKLANDILAR
Konya'da, hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) yanına çakmak isteme bahanesiyle yaklaşan ve kolundaki çantasını zorla alıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan K.S. (17) ve Suriye uyruklu H.E.H. (15), 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan sevk edildikleri Konya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 05:27 Kaynak: DHA
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