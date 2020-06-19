Hemşirenin ısrarıyla öğrendi, tedavi olup sağlığına kavuştu - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde şair Nesrin Cengiz, hemşirenin ısrarıyla yaptırdığı kanser testi ile yeniden hayata tutundu.



İlçeye bağlı Tömük Mahallesinde yaşayan şair Nesrin Cengiz, sürücü belgesi için rapor almak üzere bağlı bulunduğu Turunç Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Kurum çalışanı hemşire Hatice Boyalı, evrakları hazırladığı esnada şair Cengiz'in bugüne kadar hiç kanser tarama testi yaptırmadığını fark etti. Bunun üzerine hemşire Boyalı, 'Benim bir şeyim yok' diyen şair Cengiz'e kanser tarama testi yaptırması konusunda ısrar etti.



Pandemi döneminde ısrar üzerine yapılan test sonucunda 55 yaşındaki şair Nesrin Cengiz rahim ağzı kanserine yakalandığını öğrendi. Geçtiğimiz günlerde ameliyatla kanserli bölge temizlenerek, yeniden sağlığına kavuşan şair Cengiz, aile sağlığı merkezini ziyaret edip, pandemi döneminde, kanser olduğunu öğrendiği süreçte hazırladığı kitabını sağlık çalışanları için imzaladı.



Yaşadıklarını anlatan şair Nesrin Cengiz, "Hayat tesadüflerle doludur. Turunç Aile Sağlığı Merkezine sıradan bir ehliyet raporu için gelmiştim. Ama burada hemşire Hatice hanım çok ısrar etti. Sağlık taramalarını yaptırmam gerektiğini söyledi. 'Bende bir şey yok' dediğim halde ısrarcı oldu. Erdemli Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) gidip bu taramalarını yaptırman gerektiğini söyledi. 'Giderim ama sizin hatırınıza giderim, bende bir şey yok' dedim. Testler yapıldı. Bir hafta sonra test sonuçları hem buraya geldi, hem KETEM'den aradılar. Pozitif dediler. Test sonucu güzel çıkmayınca beni hastaneye yönlendirdiler" dedi.



"Israr etmese yıllarca böyle yaşayabilirdim"



Önce Erdemli Devlet Hastanesine daha sonrada Mersin Şehir Hastanesine yönlendirildiğini ifade eden Cengiz, "Tam pandemi süreciydi, öyle bir tedirginliğim vardı. Hastaneye korkarak gittim. Patoloji sonucum çıktı. İnsan böyle bir şeye üzülebilir, ağlayabilir ama ben böyle sevinçle geldim. İlk Hatice hanımı aradım, teşekkür ettim. Çünkü bana bu kadar ısrar etmese, hiç bir rahatsızlığım yok, hiçbir ağrım yok, hiçbir şeyim yok, diye yıllarca böyle yaşayabilirdim. Bunun farkına varmaya bilirdim. İyi ki beni göndermiş" şeklinde konuştu.



"Sizi yere düşüreceğini bilmiyorsunuz"



Kendisine birinci evre erken kanser teşhisi konduğunu dile getiren Cengiz, "Bundan sonraki süreçte ben bunun tedavisine baktım, kafaya takmadım, üzülmedim, ağlamadım. Ameliyatımın başarı ile geçirdiğimi biliyorum. Bundan sonraki süreçte de 6 ayda bir testlerime devam edeceğim. Çünkü bu çok önemli bir konu. Bütün kadınların bunu ihmal etmemelerini isterim. Ben ihmal etmiştim ama işte böyle bir ucundan tuttuk, erken zamanda kurtulduk. Başka kadınların buna önem vermesini istiyorum. Çok önemli, etrafımdaki bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Benim bir rahatsızlığım yoktu. Çok sinsi bir rahatsızlık bu. Belli etmiyor, herhangi bir ağrı sızı vermiyor, belirti göstermiyor. Ne zaman başladığını bilmiyorsunuz. Ne zaman ortaya çıkıp sizi yere düşüreceğini bilmiyorsunuz" diye konuştu.



"Gitmek istemiyordu. İyi ki de gitmiş"



Turunç Aile Sağlığı Merkezi hemşirelerinden Hatice Boyalı ise, "Nesrin hanım sağlık ocağımıza ehliyet raporu almak için gelmişti. Ben de o esnada bilgisayardan bir baktım, kanser taramalarının hiç birini yaptırmadığını gördüm. KETEM'e yönlendirmek istedim, önce kabul etmedi. Biraz ısrar etmem gerekti. Israrlarım sonucunda dayanamayarak 'hadi gideyim bari' dedi. Gitmek istemiyordu. İyi ki de gitmiş. Sonuç maalesef pozitif geldi" dedi.



Şair Nesrin Cengiz'in sağlığına kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu anlatan hemşire Boyalı şunları kaydetti; "Nesrin hanım doktorunun dediği şeyleri harfiyen uyguladı. Sadece kanserli bölge ameliyatla alındı. Şuan Nesrin hanımın durumu gayet iyi. Ameliyatı da başarılı geçti. Yine söylüyoruz, kanserde erken teşhis hayat kurtarır."



İlçede son bir yılda 15 bin vatandaşın ücretsiz yapılan kanser tarama testinden geçirildiği öğrenildi. - MERSİN