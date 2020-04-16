Hemşirenin minik oğluyla duygusal buluşması - Son Dakika

ISPARTA'da, koronavirüs salgını sonrası evine gidemeyen hemşire Ebru Çelik , 3 yaşındaki oğlu Ali Havza ile oturdukları dairenin kapısının önünde uzaktan hasret giderdi. Mesafeli görüşmede duygusal anlar yaşandı.

Türkiye 'de yeni tip koronavirüs salgını sonrası Isparta Şehir Hastanesi , pandemi hastanesine dönüştürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisinde görevli hemşire Ebru Çelik de tedbirler kapsamında KYK yurduna yerleşince ailesinden ayrı kaldı. Uzun süredir yurtta olan hemşire Ebru Çelik'in oğlu Ali Havza ise bu süreçte babasıyla kaldı. Ebru Çelik, uzun süredir görüşmediği oğluyla özlemini gidermek için dün oturdukları eve gitti. Sosyal mesafeyi koruyarak oğluyla görüşen Ebru Çelik, çocuğuna dokunmadan ve sarılamadan yüzündeki maskeyle uzaktan hasret giderdi. Anne Ebru Çelik, oğluyla görüşmesinin ardından kaldığı yurda döndü.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin anne ve oğlun buluşmasını sosyal medyada paylaştı.

VİDEOLU MESAJ GÖNDERDİ

Annesiyle hasret gideren minik Ali Havza, görüşmenin ardından çekilen bir videoda herkese evde kalmaları çağrısında bulunurken, Benim annem hemşire. Lütfen evde kalın. Anneciğim hayırlı işler, güle güle. Seni çok seviyorum dedi.