7. kattan atlayan hemşirenin ölümüyle ilgili hastane müdürü tutuklandı, doktor serbest kaldı - Son Dakika
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7. kattan atlayan hemşirenin ölümüyle ilgili hastane müdürü tutuklandı, doktor serbest kaldı

27.05.2023 10:07

Aksaray'da 3 gün önce doktor sevgilisinin 7. kattaki dairesinden atlayarak hayatını kaybeden hemşirenin soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan hastane müdürü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Mayıs günü sabah erken saatlerinde Özel İnova Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.'nın yaşadığı rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan kendini aşağıya attı.

Hemşirenin ölümüyle ilgili hastane müdürü tutuklandı, doktor serbest kaldı

YAŞAMINI YİTİRDİ

Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Kanlar içindeki genç hemşire Saliha Tuncel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün doktor H.İ.A. ve İnova Hastanesi Müdürü Çiğdem Ö.'yü gözaltına aldı.

Hemşirenin ölümüyle ilgili hastane müdürü tutuklandı, doktor serbest kaldı

HASTANE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Doktor ve müdür, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli vaziyette saat 17.30'da Aksaray Adliyesine sevk edilirken, adliye süreci sabah saat 05.30'a kadar sürdü. Yaklaşık 12 saatin ardından mahkemece doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hastane müdürü Çiğdem Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hemşirenin ölümüyle ilgili hastane müdürü tutuklandı, doktor serbest kaldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Soner Taşkıran: Müdürlerin çoğu böyledir Cevap Yaz 36 6 Yayından Kaldır
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Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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