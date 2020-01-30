Hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay'dan şok karar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay'dan şok karar - Son Dakika

Hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay'dan şok karar

7 saat önce

Eşine reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan kaymakam, iddiaya göre hemşireye, 'salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar' dedi.

Hemşireye 'salak' diyen Kaymakama Yargıtay'dan şok karar, System.String[]

Eşine reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan kaymakam, iddiaya göre hemşireye, 'salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar' dedi. Kaymakamın kendisine hakaret ettiğini savunan genç hemşire konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin mahkumiyete çarptırdığı kaymakamın cezasını Yargıtay da onayladı.


Eşine iğne yaptırmak için Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen İlçe Kaymakamı, görevli hemşirenin, 'reçeteniz var mı?' sorusuna öfkelendi. İddiaya göre, sinirlerine hakim olamayan Kaymakam, hemşireye, 'Salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar?' dedi.


Asliye Ceza Mahkemesi'nin yolunu tutan hemşire, kaymakamdan şikayetçi oldu. Mahkeme, kaymakamın beraatine hükmetti. Davacı hemşirenin temyizi üzerine Yargıtay 18, Ceza Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Yeniden görülen davada, kaymakam 'kamu görevlisine hakaret' suçundan mahkum edildi. Bu kez kararı davalı kaymakam temyiz etti. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, görevini çalışma usullerine uygun bir şekilde ifa etmek isteyen hemşirenin eyleminin haksız tahrik kabul edilemeyeceğine dikkat çekerek kararı onayladı - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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