Hemşireye Saldıran Zanlı: Annemin Kolundan Kan Gelince Kendimi Kaybettim

KONYA Numune Hastanesi
Acil Servisi'nde görevli hemşire Tuğba Yılmaz'a (25) boğazını sıkıp, kafa attığı suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan Bayram Bülbül (34), savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Bülbül, ifadesinde hemşirenin gözlem altındaki annesine sert davrandığını iddia ederek, "Aynı hemşirenin, annemin kolunda bulunan iğneyi hızlıca çektiğini gördüm, annemin kolundan kan gelmeye başladı. Bunu görünce kendimi kaybettim" dedi.
?Olay, 7 Nisan
Pazar günü saat 05.30 sıralarında Konya
Numune Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle gözlem altında tutulan Ayşe Bülbül'ün kolundaki serum iğnesi, tedavisinin ardından çıkarıldı. Bu sırada hastanın kolunda kanama oluştu. Kanı gören Ayşe Bülbül'ün oğlu Bayram Bülbül, hemşire Yılmaz'ın önce boğazını sıktı, ardından da kafa attı. Doktorlar ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Bayram Bülbül, polis tarafından gözaltına alındı. 'Kamu görevlisine karşı kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen Bayram Bülbül, nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tedaviye alınan hemşire Tuğba Yılmaz'ın ise kaşına dikiş atıldı.
SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
, Bayram Bülbül'ün adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına dün itiraz etti. İtiraz üzerine Konya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Bayram Bülbül hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından yeniden gözaltına alınan Bülbül, tutuklanıp cezaevine konuldu. Sağlık Bakanlığı
da soruşturmaya müdahil oldu.
'PİŞMANIM'
Bayram Bülbül, ifadesinde rahatsızlığı nedeniyle ambulansla acil servise götürdükleri annesinin, buradaki gözlem odasında tedavi altına alındığını anlattı. Tedavi sırasında hemşire Tuğba Yılmaz'ın, annesine sert davrandığını ileri süren Bülbül, "Hemşire, anneme sert davranıyordu. Tedavi bitti, taburcu olacağımız sırada aynı hemşirenin, annemin kolunda bulunan iğneyi hızlıca çektiğini gördüm, annemin kolundan kan gelmeye başladı. Ben de bunu görünce kendimi kaybettim. Bağırıp, çağırmaya başladım. Ne söylediğimi hatırlamıyorum. Karşımda bu hemşire olduğundan vurmuşum. Görevliler geldi, ortalığı sakinleştirdiler. Bu yaptığım davranışlardan dolayı pişmanım" dedi.
? - Konya