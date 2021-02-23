Hemşireye saldırı anı kamerada - Son Dakika

Hemşireye saldırı anı kamerada
23.02.2021 17:20
Gaziosmanpaşa'da bir tıp merkezinde 2 kişi hemşireyi saldırdı.
Gaziosmanpaşa'da bir tıp merkezinde 2 kişi hemşireyi saldırdı. Darp anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Gaziosmanpaşa'da dün saat 17.30 sıralarında özel bir tıp merkezinin önüne gelen alkolü grup, sağlık çalışanlarına laf attı. Bir süre sonra 2 kişi, tıp merkezi içindeki erkek hemşire Süleyman Gül'e saldırdı. T.T ve M.Ş. isimli şahısların hemşireyi darp etme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı saldırganların daha önce de tıp merkezinde olay çıkardıkları öğrenildi. - İSTANBUL
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