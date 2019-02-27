Hemşireye Taciz İddiasında Kalem Müdürü Hakkında Karar
34 dakika önce
Bursa'da bir hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel kalem müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa
'da bir hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel kalem müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay merkez Osmangazi
ilçesi Mudanya
Yolu üzerindeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre hastanenin özel kalem müdürü F.Y. (53), sabah erken saatlerde aynı hastanede hemşire olarak görev yapan 20 yaşındaki N.A'yı (20) odasına çağırdı. F.Y'nin odasına giden N.A., özel kalem müdürünün kendisini taciz ettiğini iddia ederek polise ihbarda bulundu. Genç
hemşirenin şikayeti üzerine F.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Y. savcılık ifadesinde genç kızı taciz etmediğini amacının tokalaşmak olduğunu savundu. F.Y. dün savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakıldı. Ancak bugün savcının talimatıyla yeniden adliyeye çağrılan F.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Derya Evren/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:06 Kaynak: İHA
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