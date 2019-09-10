Son Dakika Haberleri: Hemşireyi darbettiği öne sürülen kardeşler serbest bırakıldı
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Hemşireyi darbettiği öne sürülen kardeşler serbest bırakıldı

1 saat önce

Aksaray'da semt polikliniğinde çalışan erkek hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta ve kardeşi, serbest bırakıldı.

Hemşireyi darbettiği öne sürülen kardeşler serbest bırakıldı, System.String[]

Aksaray'da semt polikliniğinde çalışan erkek hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta ve kardeşi, serbest bırakıldı.

Muzaffer Çakır Semt Polikliniği'nde görevli hemşire Mehmet Sırmalı'yı (26) darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Erkan K. ve kardeşi Aykut K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aksaray'da dün semt polikliniğinde çalışan hemşire Mehmet Sırmalı'yı darbettiği ileri sürülen hasta Erkan K. ve kardeşi Aykut K, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, yaralanan Sırmalı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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