Son Dakika Haberleri: Hemşireyi döven iki kardeş serbest
Son Dakika Güncel Haber

Hemşireyi döven iki kardeş serbest

1 saat önce

AKSARAY'da, baş ağrısı şikayetiyle gittikleri semt polikliniğinde hemşire Mehmet Sırmalı'yı (26) döven Erkan K. (34) ve kardeşi Aykut K. (24), ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hemşireyi döven iki kardeş serbest, System.String[]

AKSARAY'da, baş ağrısı şikayetiyle gittikleri semt polikliniğinde hemşire Mehmet Sırmalı'yı (26) döven Erkan K. (34) ve kardeşi Aykut K. (24), ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sırmalı'nın çenesine 5 dikiş atıldığı ve tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki Muzaffer Çakır Semt Polikliniğinde meydana geldi. Erkan K., kardeşi Aykut K. ile beraber baş ağrısı şikayeti nedeniyle semt polikliniğine geldi. Erkan K.'yi muayene eden doktor, serum takılmasına karar verdi. Hemşire Mehmet Sırmalı da bunun üzerine Erkan K.'ye serum taktı. Bu sırada Erkan K., iddiaya göre, Sırmalı'ya "Benden uzaklaşır mısın?" dedi. Sırmalı'nın "Tedavinizi ben yapıyorum" diye cevap verdiği Erkan K., yumrukla hemşireye saldırmaya başladı. Kardeşi Aykut K. de Sırmalı'ya saldırdı. Mehmet Sırmalı, 2 kardeşin saldırısından mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu. Arbede sırasında odadaki eşyaların bir kısmı zarar görürken, olay yerine polis çağrıldı.

İKİ KARDEŞ SERBSET KALDI

İlk müdahalesi mesai arkadaşlarınca yapılan Mehmet Sırmalı, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çenesine 5 dikiş atılan Sırmalı, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayın ardından gözaltına alınan Erkan K. ve Aykut K. ise polisteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. İki kardeş hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Fatih Mahallesi, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatıda yürekleri ağza getiren çalışma
Oyuncu Süleyman Turan'ın 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı 700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:46:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hemşireyi döven iki kardeş serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]