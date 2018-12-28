Son Dakika Haberleri: Hemşireyi Korumaya Çalışan Özel Güvenlik Görevlisini Darbettiler

Hemşireyi Korumaya Çalışan Özel Güvenlik Görevlisini Darbettiler

1 saat önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesindeki devlet hastanesinde hasta yakınları tarafından hakaret edildiği iddia edilen hemşireyi korumaya çalışan özel güvenlik görevlisi Çağlar Keskin saldırıya uğradı.

Hemşireyi Korumaya Çalışan Özel Güvenlik Görevlisini Darbettiler, System.String[]
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesindeki devlet hastanesinde hasta yakınları tarafından hakaret edildiği iddia edilen hemşireyi korumaya çalışan özel güvenlik görevlisi Çağlar Keskin saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle kafa travması geçiren ve sağ el parmaklarında çatlak oluşan Keskin, hastanede tedaviye alınırken, alkollü oldukları öne sürülen 2 hasta yakını ise polis tarafından gözaltına alındı.

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle gözetim altında tutulan hastayı ziyaret eden ve alkollü oldukları belirtilen 2 yakını, gürültü yaparak aynı odada kalan diğer hasta ve yakınlarını rahatsız edince, hemşire tarafından uyarıldı. Şüpheliler bunun üzerine odadaki malzemelere zarar vererek, hemşireye hakaret etmeye başladı. Hemşireyi korumak amacıyla odaya giren özel güvenlik görevlisi Çağlar Keskin, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Kafa travması geçiren ve sağ el parmaklarında çatlak oluşan Keskin, hastanede tedaviye alındı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Edirne Sağlık İl Müdürü Ali Cengiz Kalkan, 2 şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, maddi ve manevi tazminat davası da açacaklarını söyledi. Kalkan, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulmasını istediklerini kaydetti.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:27 Kaynak: DHA

Edirne, Uzunköprü, Keskin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a İkinci Kez Veda Ediyor Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu

Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:32:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hemşireyi Korumaya Çalışan Özel Güvenlik Görevlisini Darbettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]