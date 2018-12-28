Son Dakika Haberleri: Hemşireyi Korumaya Gelen Güvenlik Görevlisine Darp

Hemşireyi Korumaya Gelen Güvenlik Görevlisine Darp

17 dakika önce

Uzunköprü Devlet Hastanesinde, hasta yakınları tarafından sözlü şiddete maruz kalan hemşireyi korumaya çalışan güvenlik görevlisi darp edildi.

Hemşireyi Korumaya Gelen Güvenlik Görevlisine Darp, System.String[]
Uzunköprü Devlet Hastanesinde, hasta yakınları tarafından sözlü şiddete maruz kalan hemşireyi korumaya çalışan güvenlik görevlisi darp edildi.

Edirne Sağlık İl Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta yakınını ziyaret eden 2 alkollü kişinin, aynı odada kalan diğer hasta yakınlarını rahatsız etmesi üzerine hemşire tarafından uyarıldığını, bunun üzerine şüphelilerin hemşireye rahatsızlık verdiğini anlattı.

Daha sonra hemşireyi korumak amaçlı olay yerine gelen güvenlik görevlisi Çağlar K.'nin bu kişilerce darp edildiğini belirten Kalkan, "Sözlü şiddet gören hemşiremiz ve hastalarımızı korumak amacıyla gelen güvenlik görevlimiz, 2 alkollü hasta yakını tarafından darp edildi. Parmağında çatlak olan ve kafa travması geçiren görevlimiz gözlem altında." dedi.

Olayın hem Sağlık Bakanlığı hem de Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından yakından takip edildiğini söyleyen Kalkan, "Cürmü gerçekleştiren 2 kişi gözaltında. Olayda hem çalışanlarımıza hem hasta yakınlarına zarar vermeleri, kamu mallarına zarar vermeleri nedeniyle şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduk, maddi ve manevi olarak da dava açacağız." diye konuştu.

Ali Cengiz Kalkan, sağlık sunan ellere saygı gösterilmesini ve sağlık çalışanlarına nobran hareketlerin son bulmasını istediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:32 Kaynak: AA

Edirne, Uzunköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a İkinci Kez Veda Ediyor Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı Son Dakika! Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 15:49:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hemşireyi Korumaya Gelen Güvenlik Görevlisine Darp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]