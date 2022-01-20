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Hemşireyi öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Hemşireyi öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

20.01.2022 18:11
Hemşireyi öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

KARTAL'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadesinde "İnternet üzerinden 2 yıl önce tanışmıştık. Bir yıl önce ayrıldık.

KARTAL'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadesinde "İnternet üzerinden 2 yıl önce tanışmıştık. Bir yıl önce ayrıldık. Ona borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi. Kendimi kaybettim" dedi. Şüpheliyle birlikte Konya'dan bir gün önce geldiği tespit edilen Musa T. de polis tarafından gözaltına alındı.

Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı.

Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği belirtildi.

Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili iki şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor.


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Asayiş Şube Müdürlüğü, İnternet, Konya, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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