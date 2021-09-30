Üye Girişi
Hemşireyi rehin alıp yaralayan sanığa 16 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika

Hemşireyi rehin alıp yaralayan sanığa 16 yıl 10 ay hapis cezası

30.09.2021 14:43
Hemşireyi rehin alıp yaralayan sanığa 16 yıl 10 ay hapis cezası, System.String[]

Şişli'de özel bir tıp merkezinde hemşire olarak çalışan Hayrunnisa Can'ı bıçakla rehin alıp yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Ramazan Keleş, "öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "tehdit" suçlarından 16 yıl 10 ay hapis, "hakaret" suçundan da 2 bin 500...

Şişli'de özel bir tıp merkezinde hemşire olarak çalışan Hayrunnisa Can'ı bıçakla rehin alıp yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Ramazan Keleş, "öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "tehdit" suçlarından 16 yıl 10 ay hapis, "hakaret" suçundan da 2 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Keleş ve avukatı, müşteki hemşire Hayrunnisa Can'ın avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Tanıkların dinlenildiği duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, müşteki Can'ın ablası Şeyma Can ile önceye dayalı arkadaşlıkları olan sanığın bunun sona ermesi üzerine Şeyma Can'ı rahatsız ederek, arkadaşlıkları sürecinde yaptığı masrafları ödemesini istediği anlatıldı.

Şeyma Can'ı birçok sosyal medya platformundan, çalıştığı işyerinden ve ikametinden rahatsız eden sanığın, daha sonra müşteki Hayrunnisa Can'ı tehdit etmeye başladığı bilgisine yer verilen mütalaada, sanığın 31 Aralık 2020'de çalıştığı tıp merkezine giderek müştekiyi rehin aldığı ve boğazına bıçak dayayıp öldürmekle tehdit ettiği, polis mensuplarının müdahale etmesi sırasında da müştekiyi bıçakla yaraladığı belirtildi.

Mütalaada, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı suçları işlediğinden cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Mahkemenin kararı

Mütalaaya karşı beyanını sormak için sanığa söz veren mahkeme başkanı, "TCK'da (Türk Ceza Kanunu) madde kalmadı. Ne diyeceksin?" dedi.

Sanık Keleş, "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Müştekinin ablası beni kandırdı. Ben de duyduğum öfke sonucunda bunu yaptım. Yaptığım olaydan üzgünüm ve pişmanım. Dikkate alınmasını istiyorum." dedi.

Müştekinin avukatı ile bakanlığın avukatı, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini ifade ederek, bu yönde cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Keleş'i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığı "hakaret" suçundan 2 bin 500 lira, "tehdit" suçundan 10 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplamda 16 yıl 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın pişmanlık duymaması, bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmaması, duruşmalarda gözlemlenen hal ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, verilen cezalarda indirim uygulamadı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezine 31 Aralık 2020'de gelen Ramazan Keleş, bıçakla hemşire Hayrunnisa Can'ı rehin almış, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu polis ekipleri gönderilmişti.

Güvenlik kamera kayıtlarına da yansıyan olayda, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, eylemini sonlandırması için Keleş ile konuşarak ikna etmeye çalışmış, boş bir anından faydalandığı Keleş'in üzerine atlayarak bıçak bulunan elini tutmuş ve hemşire ile arasında girerek Keleş'i etkisiz hale getirmişti.

Keleş gözaltına alınırken, olayda yaralanan hemşire Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edilmişti.

Hakimliğe çıkarılan Keleş, tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ramazan Keleş'in "öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.

İstanbul, Hakaret, Mahkeme, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hemşireyi rehin alıp yaralayan sanığa 16 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi 14:49 17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor 14:28 Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı 14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı 14:00 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı 13:59 İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek 13:33 Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek
115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş 12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş

Son Dakika Haberleri
14:48 17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi
14:27 Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor
14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz
13:58 İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı
13:56 İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar
13:51 Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı
13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek
13:49 Messi'den sonra Barcelona komple dağıldı
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün         
14:25
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz         
13:59
Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı         
13:52
"Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü         
12:53
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti         
12:24
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 14:55:14. #1.13#
SON DAKİKA: Hemşireyi rehin alıp yaralayan sanığa 16 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement