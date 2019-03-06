Hemzemin Geçide Giren Sürücü, Saniye Farkı ile Ölümden Döndü

? Sırbistan'da bir sürücü, bariyerlerin bozuk olduğu hemzemin geçitten geçmek üzereyken hızla gelen bir tren araca çarptı.

? Sırbistan'da bir sürücü, bariyerlerin bozuk olduğu hemzemin geçitten geçmek üzereyken hızla gelen bir tren araca çarptı. Sürücünün saniye farkı ile ölümden döndüğü kaza istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Olay Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da meydana geldi. Bariyerlerin yukarıda olduğunu gören ve kendisine geçiş izni verildiğini düşünen sürücü, yolun karşısına geçmek için hemzemin geçide girdiği esnada hızla gelen tren aracın ön kısmına çarptı. Tren yoluna devam ederken, sürücü yaşadığı şok sonrası araçtan inerek, ne olduğunu anlamaya çalıştı.



O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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