Son dakika haber... Hemzemin geçitlerdeki kazalar yüzde 91 azaldı - Son Dakika

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nca (TCDD) yapılan bilinçlendirme ve altyapı çalışmaları ile hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların 2003'e göre yüzde 91 oranında azaldığı belirtildi. TCDD'den yapılan açıklamaya göre TCDD, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Hemzemin Geçit Farkındalık Günü'nde vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, hemzemin geçitlerde olumsuzlukları önlemek için kurum içi eğitim, vatandaşı bilinçlendirme, teknolojik altyapı çalışmaları sürdürülüyor. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile en önemli gündemimiz demiryolu emniyeti ile ilgili. 2021 yılını emniyet yılı ilan ettik. Hedefimiz can ve mal emniyeti bakımından daha güvenli bir demiryolu ağı kurmak. 'Tam Saha Emniyet' başlığı altında çeşitli önlemleri sürekli olarak takip edip, sonuçlandırma konusunda kararlıyız. Hemzemin geçitlerde vatandaşlarımız bizim paydaşlarımız. Onları bilgilendirmek ve eğitmek için çalışıyoruz" dedi.

'HEMZEMİN GEÇİT SAYISI AZALTILDI'

Öte yandan Türkiye'de 2019'da 106, 2020'de 65, 2021'de ise bugüne kadar 20 hemzemin geçitte kaza meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bilinçlendirme ve yapılan altyapı çalışmaları ile olumsuzluk oranlarında önemli bir düşüş kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın demiryollarında 'Tam Saha Emniyet' çalışmaları kapsamında olumsuzlukları önlemek için birçok üniversite ile ortak projeler üretilerek hayata geçiriliyor. Yapılan iyileştirmeler neticesinde 2003 yılında 4 bin 810 adet olan hemzemin geçit sayısı yüzde 44 oranında azaltılarak 2 bin 681 adete düşmüş, 558 adet olan kontrollü hemzemin geçit sayısı yüzde 113 artırılarak 2020 itibarı ile bin 188 adete çıktı. Hemzemin geçitlerin yönetmeliğe uygun hale getirilmesine yönelik işaret levhası konulması, kauçuk kaplama, bariyer tesis edilmesi, görüş mesafesi iyileştirmesi gibi çalışmalarımızın yanında, geçitlerde makinist uyarı sistemi ve kamera kurulumu gibi ilave tedbirler de alınıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalar 2003 yılına göre yüzde 91 oranında azalma sağlanmıştır. Türkiye'de; demiryollarında 2 bin 681 hemzemin geçit vatandaşlara hizmet veriyor. Trenlerin ortalama hızda ani duruş mesafesi 750-1000 metre olarak hesaplanıyor. Hemzemin geçitlerde dikkatsizlik can kaybı, maddi zarar ve zaman kaybına neden olmaktadır."

Ayrıca geçmiş dönemlerde hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların görüntüleri paylaşıldı.