Bu sırada gelen yük treni hafif ticari araca çarptı. Sürücü Selami K., şans eseri kazayı yara almadan atlatırken aracında ise hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tren Kazası, Ballıca, Çankırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yük treni hemzemin geçitte arızalanan aracı biçti! Sürücünün burnu bile kanamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.