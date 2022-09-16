Çankırı- Ankara yolu Ballıca mevkiinde Selami K. yönetimindeki 34 FM 1174 plakalı hafif ticari araç hemzemin geçitten geçiş sırasında arızalandı. Selami K., hemzemin geçitte kalan aracını bir süre uğraştıktan sonra çalıştırdı.
Bu sırada gelen yük treni hafif ticari araca çarptı. Sürücü Selami K., şans eseri kazayı yara almadan atlatırken aracında ise hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yük treni hemzemin geçitte arızalanan aracı biçti! Sürücünün burnu bile kanamadı - Son Dakika