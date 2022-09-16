Yük treni hemzemin geçitte arızalanan aracı biçti! Sürücünün burnu bile kanamadı - Son Dakika
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Yük treni hemzemin geçitte arızalanan aracı biçti! Sürücünün burnu bile kanamadı

16.09.2022 16:08
Yük treni hemzemin geçitte arızalanan aracı biçti! Sürücünün burnu bile kanamadı

Çankırı'da yük treni hemzemin geçitte arızalanan hafif ticari aracı biçti. Sürücü Selami K., şans eseri kazayı yara almadan atlatırken araçta ağır hasar oluştu.

Çankırı- Ankara yolu Ballıca mevkiinde Selami K. yönetimindeki 34 FM 1174 plakalı hafif ticari araç hemzemin geçitten geçiş sırasında arızalandı. Selami K., hemzemin geçitte kalan aracını bir süre uğraştıktan sonra çalıştırdı.

YÜK TRENİ ÇARPTI

Bu sırada gelen yük treni hafif ticari araca çarptı. Sürücü Selami K., şans eseri kazayı yara almadan atlatırken aracında ise hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yük treni hemzemin geçitte arızalanan aracı biçti! Sürücünün burnu bile kanamadı
Yük treni hemzemin geçitte arızalanan aracı biçti! Sürücünün burnu bile kanamadı
Yük treni hemzemin geçitte arızalanan aracı biçti! Sürücünün burnu bile kanamadı
Yük treni hemzemin geçitte arızalanan aracı biçti! Sürücünün burnu bile kanamadı
YORUMLAR
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Çankırı'da yük treni hafif ticari araca çarptı Çankırı'da yük treni hafif ticari araca çarptı Çankırı'da açılan Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi hükümlülere yardım yapılacak Çankırı'da açılan Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi hükümlülere yardım yapılacak
Kaynak: DHA

Tren Kazası, Ballıca, Çankırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yük treni hemzemin geçitte arızalanan aracı biçti! Sürücünün burnu bile kanamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yük treni hemzemin geçitte arızalanan aracı biçti! Sürücünün burnu bile kanamadı - Son Dakika
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