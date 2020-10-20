Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

20.10.2020 12:25

Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı bir tarafta demir yolu görevlileri ve vatandaşlar, diğer tarafta sağlık ekipleri uzun süre dayı yeğeni hayatta döndürmek için uğraş verdi Kaza haberini alınca olay yerine gelen Hülya Kara ise ellerini açarak, müdahale edilen kocası Saadettin Ökkeş...

Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

bir tarafta demir yolu görevlileri ve vatandaşlar, diğer tarafta sağlık ekipleri uzun süre dayı yeğeni hayatta döndürmek için uğraş verdi

Kaza haberini alınca olay yerine gelen Hülya Kara ise ellerini açarak, müdahale edilen kocası Saadettin Ökkeş Kara ve yeğenleri için dua etti

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen kazada araç sürücü Saadettin Ökkeş Karave yeğeni Zeynep Azra (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından Zeynep Elanur Kara yeniden hayata döndürülmeye çalışırken, ilkyardım eğitimi aldığını belirten bir demir yolu görevlisi ve vatandaş da Sadettin Ökkeş Kara'ya (45), uzun süre kalp masajı yaptı. kazayı haber alıncca olay yerine gelen Hülya Kara ise kocası Saadettin Ökkeş Kara ve yeğenleri için dua etti.

Edinilen bilgiye göre Yalova'dan Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde oturan dayısının evine misafirliğe giden 50 yaşındaki Saadettin Ökkeş Kara, Kozdere İlköğretim Okulu'nda okuyan yeğenleri 8 yaşındaki Zeynep Azra Soysal ve 6 yaşındaki Elanur Soysal'ı kendi aracıyla okula bırakmak için evden çıktı. Okula doğru 77 AAJ 010 plakalı Renault doblo marka araçla seyir eden Saadettin Ökkeş Kara, Hemzemin geçitten geçtiği esnada dalgınlık sonucu gelen treni görmedi. Beyoğlu Destek Grubu olarak bilinen ve 2 vagon ile çekiciden oluşan yük treni, hemzemin geçitte çarptığı aracı yaklaşık 10 metre ileriye sürükledi. Feci kazada sürücü, yeğenleri Zeynep Azra ve Elanur, ağır yaralanarak araç içerisinde sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yaralılardan ilk önce 6 yaşındaki Elanur Soysal, çıkarılarak, İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü

Sürücüye demir yolu görevlileri, yeğenine sağlık görevlileri müdahale etti

İtfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve vatandaşların yardımıyla sürücü Saadettin Ökkeş Kara ve yeğeni Zeynep Azra Soysal da araç içerisinden çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen 112 ambulansında bulunan sağlık görevlileri tarafından dayı yeğenin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık görevlileri hemen 8 yaşındaki Zeynep Azra'ya ilk müdahalede bulunarak, geri döndürmeye çalıştı. İlk yardım eğitimi aldığını söyleyen bir demir yolu çalışanı ve bir vatandaş da, kalbi duran sürücü Saadettin Ökkeş Kara'ya müdahale etti. Uzun süren kalp masağının ardından kalbi çalıştırılan dayı ve yeğen, ambulanslarla olay yerine daha yakın olan Nurdağı Devlet hastanesi'ne götürüldü.

Kocası ve yeğenleri için ellerini açarak dua etti

Kaza haberini alarak, hemen olay yerine koşan Hülyan Kara ise kocası Saadettin Ökkeş Kara ve yeğeni Zeynep Azra'nın durumunu görünce büyük şok yaşadı. Hemen ellerini açan Hülya Kara, gözlerinin önünde müdahale edilen ve durumu ağır olan kocası ile yeğeni için dua etti.

Hastaneye getirilen dayı yeğenin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Öte yandan feci kazadan kurtulan tek kişi olan 6 yaşındaki Elanur Soysal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, Elanur'un kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nden Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı
Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı
Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı
Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

Hülya Kara, İslahiye, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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