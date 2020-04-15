Hemzemin geçitte feci kaza: 1'i ağır, 5 yaralı - Son Dakika

Hemzemin geçitte feci kaza: 1'i ağır, 5 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte kamyonete yük treninin çarptı. Meydana gelen fec kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçe merkezindenü Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki bahçesine gitmeye çalışan Hüseyin K. idaresindeki 16 EM 173 plakalı kamyonete hemzemin geçitte, Adana istikametinden Malatya istikametine giden yük treni çarptı. Feci kazada kamyonet sürücü Hüseyin Kebeli ile araçta bulunan eşi Sema Kebeli (40), çocuklarından Enes (17), Mustafa (8), ve Akif Kebeli (5), yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Enes Kebeli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.