Hemzemin Geçitte Feci Kaza: Bisikletli Gence Tren Çarptı
16 dakika önce
Osmaniye'nin Toprakkale içesinde hemzemin geçitten bisikletiyle geçerken yolcu treninin çarptığı genç ağır yaralandı.
Osmaniye
'nin Toprakkale
içesinde hemzemin geçitten bisikletiyle geçerken yolcu treninin çarptığı genç ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye gere, saat 20.00 sıralarına Toprakkale İlçesi Dağıstan
Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Bisikletiyle raylar üzerinden geçmek isteyen Musa Akar'a (16), Mersin- İslahiye seferini yapan yolcu treni çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Musa Akar'ın sağlık durumunun ciddi oldu öğrenildi. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:58 Kaynak: İHA
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