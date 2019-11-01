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Hemzemin geçitte ikinci ölüm

6 saat önce

Hemzemin geçitte ikinci ölüm Amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte spor yapan kadın ray döşeme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti Adana'da 3 gün önce tren kazasında amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte bu kez spor yapan bir kadın, ray döşeme makinesinin çarpması...

Hemzemin geçitte ikinci ölüm

Amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte spor yapan kadın ray döşeme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Adana'da 3 gün önce tren kazasında amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte bu kez spor yapan bir kadın, ray döşeme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 gün önce tren kazasında amatör futbolcunun öldüğü hemzemin geçitte bu kez yürüyüş yapan bir kadın ray döşeme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza, 3 gün önce 21 yaşındaki genç futbolcu Sedat Damar'ın tren kazasında hayatını kaybettiği Cumhuriyet Mahallesi, Serap Aktaş Koşu yolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

Yürüyüş yapan 49 yaşındaki Nilgün Çolak, kulağındaki kulaklık nedeniyle farketmediği ray döşeme makinesinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hemzemin geçitte ikinci ölüm

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
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