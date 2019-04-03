Son Dakika Haberleri: Hemzemin Geçitte İstop Eden Otomobile Tren Çarptı

Hemzemin Geçitte İstop Eden Otomobile Tren Çarptı

57 dakika önce

Niğde'de hemzemin geçitten geçerken istop eden otomobile yük treninin çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Hemzemin Geçitte İstop Eden Otomobile Tren Çarptı, System.String[]
Niğde'de hemzemin geçitten geçerken istop eden otomobile yük treninin çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Mehmet Gözüaçık yönetimindeki 31 UY 638 plakalı otomobil, çevre yolunda bulunan hemzemin geçitten geçtiği sırada istop etti.

Çalıştırılamayan otomobildeki sürücü Gözüaçık ve arkadaşı trenin geldiğini görünce hemen araçtan indi.

Otomobil, Niğde'den Adana'ya giden yük treninin çarpması sonucu yaklaşık 300 metre sürükledi.

Otomobil sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, tren yolundan çekildikten sonra tren, yoluna devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:43 Kaynak: AA

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