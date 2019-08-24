Son Dakika Haberleri: Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 1 yaralı

21 dakika önce

Adana'da hemzemin geçitte trenle çarpışan resmi plakalı pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'da hemzemin geçitte trenle çarpışan resmi plakalı pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada, pikapta bulunan 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yürekli Mahallesi'nde Mersin- Gaziantep istikametinde hareket eden yük treni ile DSİ Sulama Birliğine ait resmi plakalı çift kabin pikap, hemzemin geçitte çarpıştı.

Kazada pikabın sürücüsü Ercan Bozkurt (37) yaşamını yitirdi, pikapta bulunan Mustafa Küçükaytan yaralandı.

Yaralı Küçükaytan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sarıçam, Mersin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:02 Kaynak: AA
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