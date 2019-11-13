Son Dakika Haberleri: Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Yiğit idaresindeki 22012 Malatya Tatvan seferini yapan yolcu treni, Ataşehir Mahallesi'nde bariyersiz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım idaresindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı.

Trenin otomobili yaklaşık 200 metre sürüklediği kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uygur Türkü'nün katilleri konuştu: Suriye'deki cemaatle ters düştüğü için öldürdük
9 yıl önce kaybolan kadını, ilişki yaşadığı kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı Cinayet masası eski dedektifi: atladığı yere baktığımızda ölme ihtimalini çok zayıf görüyorum. İstanbul'un göbeğinde ölü bulunan Eski ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:05:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]