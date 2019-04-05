Son Dakika Haberleri: Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü

Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü

29 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi BSH kavşağından bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne istikametinde giden bir yolcu treni Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitten geçtiği esnada önüne çıkan K.S. isimli şahsa çarptı. Hemzemin geçitte karşıdan karşıya geçmeye çalışan K.S. isimli şahıs trenin çarpmasıyla rayların etrafına savruldu. Kazanın meydana gelmesi ile birlikte yolcu treni de durarak yoluna bir süre ara verirken, olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri trenin çarptığı K.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri meydana gelen tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:20 Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Nurgül Yeşilçay ve Selda Alkor, 16 Yıllık Dedikoduya Son Noktayı Koydu Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 21:49:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]