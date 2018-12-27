Son Dakika Haberleri: Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı

Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı

34 dakika önce

Uşak'ta hemzemin geçitte yedek lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

Uşak'ta hemzemin geçitte yedek lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

Makinist M.S'nin kullandığı, sefer sayısı olmayan yedek lokomotif, Öksüz köyü mevkisinde kontrolsüz hemzemin geçite giren Coşkun Albayrak'ın kullandığı 64 FU 585 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Albayrak, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:48 Kaynak: AA

Makinist, Uşak, Güncel
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