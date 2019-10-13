Son Dakika Haberleri: Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı - (2)
Son Dakika Güncel Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı - (2)

Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı - (2)

1 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli-Eskişehir seferini yapan 72013 sefer sayılı Pamukkale Ekspresi, Bozkurt ilçesi girişindeki Yeni Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte, 20 UK 417 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi öldü, yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkartılan sürücü Selahattin Doğrul Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Daha sonra itfaiye ekibi tarafından kazada hayatını kaybeden Ender Korkmaz ile eşi Sebahat Korkmaz'ın cenazelerini araçtan çıkartılarak Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle durdurulan ve 63 yolcunun bulunduğu tren seferi daha sonra kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normal seferine devam etti.

Öte yandan tren içerisinde bulunan yolcular raylara oturarak çalışmaları takip etti.

Kazada hayatını kaybedenlerin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nden Bozkurt ilçesine Selahattin Doğrul'un mevlüt yemeğine gittikleri öğrenildi.

Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı - (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:49 Kaynak: AA
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