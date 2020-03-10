Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 2 yaralı (2)

6 saat önce

-Sağlık ekiplerinin yaralıyı araçtan çıkarması -Olay yerinde bekleyen ambulans aracı -Demiryolu geçidi levhası UŞAK - Uşak'un Banaz ilçesinde hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

-Sağlık ekiplerinin yaralıyı araçtan çıkarması

-Olay yerinde bekleyen ambulans aracı

-Demiryolu geçidi levhası UŞAK - Uşak'un Banaz ilçesinde hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. (2)

Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 2 yaralı (2)

Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:43 Kaynak: AA
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