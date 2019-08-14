Son Dakika Haberleri: Hemzemin geçitte kaza: 5 yaralı - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika Güncel Haber

Hemzemin geçitte kaza: 5 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana-Elazığ seferini yapan 63609 sefer sayılı yük treni, ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nin Kahramanmaraş-Adana kara yoluna bağlanan hemzemin geçitte, demir yoluna kontrolsüz şekilde giren Mehmet Oğul yönetimindeki 07 HHH 99 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki aynı aileden Hüsne Oğul, Cennet Oğul, Serdar Oğul ve Merve Oğul yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada ailenin bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Semadirek'te feribot krizi: Binin üzerinde turist mahsur kaldı, aralarında Türkler de var
Son Dakika! MSB: İnsansız hava araçlarımız görev icra etmeye başladı "MİT personeliyim" deyip 360 bin lira dolandırdı Antalya Kaş'ta kanuna aykırı yerlerde kurulan çadırlar kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 15:46:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hemzemin geçitte kaza: 5 yaralı - KAHRAMANMARAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]