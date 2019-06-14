Son Dakika Haberleri: Hemzemin geçitte kaza yapan yaşlı adamın hayatını kurtardı
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Hemzemin geçitte kaza yapan yaşlı adamın hayatını kurtardı

4 saat önce

Çekya'da gerçekleşen olayda, motosikletli yaşlı bir adam hemzemin geçitten geçtiği sırada bariyeri fark etmedi ve çarparak yere düştü.

Hemzemin geçitte kaza yapan yaşlı adamın hayatını kurtardı, System.String[]
Çekya'da gerçekleşen olayda, motosikletli yaşlı bir adam hemzemin geçitten geçtiği sırada bariyeri fark etmedi ve çarparak yere düştü. O sırada durakta bekleyen başka bir adam, karşıdan trenin geldiğini fark edince koşarak yerde yatan adamı rayların kenarına çekerek hayatını kurtardı.


 

Olay, Çekya'nın Plzen kentinin batısında yer alan Kostelec bölgesindeki hemzemin geçitte, 16 Nisan'da meydana geldi. Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir adamın motosiklet ile hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı, ancak bariyeri fark etmemesi sonucu çarparak yere düştüğü görüldü. O sırada işe gitmek için durakta bekleyen 32 yaşındaki diğer adamın, karşı yönden trenin geldiğini ve yaşlı adamın yerden kalkamadığını fark ederek adama doğru koştuğu görüldü. Adamın, hem yaşlı adamı, hem de motosikletini hızlı bir şekilde rayların dışına çektiği ve yaşlı adamın hayatını kurtardığı görüldü.


 

POLİS 'KAHRAMAN' İLAN ETTİ
Çekya polisi, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, yaşlı adamın hayatını kurtaran adamı 'kahraman' olarak duyurdu.


 

Polis, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, "Kazaya dair ele geçirilen görüntülerde yapılan incelemede, kahramanın olayı fark ederek hızlıca davranması sonucu ölümcül olabilecek bir kaza önlenmiştir. Cesareti ve kararlılığı ile yaşlı adamı kurtarmıştır. Kendisi bunun yapılması gereken bir şey olduğunu söylemesine rağmen, bunun duyurulmasını görev ediniyoruz. Bu yüzden de Polis Bölge Müdürü David Fulka, şahsi olarak kahramanı davet etmiş ve teşekkür etmiştir. Ayrıca, kaza yapan yaşlı adam da davete icabet etmiş ve hayatını kurtaran kahraman ile tanışmıştır" dedi.


- Çekya
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
Polis, Dünya
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