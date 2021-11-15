HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE YÜK TRENİ ÇARPTI - Son Dakika

HEMZEMİN GEÇİTTE MİNİBÜSE YÜK TRENİ ÇARPTI

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isteyen servis minibüsüne yük treni çarptı.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isteyen servis minibüsüne yük treni çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında kapalı pazar yeri yakınındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Tosun yönetimindeki 11 S 5232 plakalı servis minibüsüne, hemzemin geçitten geçmek istediği sırada makinist Ercan Arslan idaresindeki akaryakıt yüklü tren çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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