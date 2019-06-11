Hemzemin geçitte trafik keşmekeşliği
7 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesi Türkiş Kavşağı hemzemin geçidinde yaşanan trafik keşmekeşliği objektiflere yansıdı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
'un Atakum
ilçesi Türkiş Kavşağı hemzemin geçidinde yaşanan trafik keşmekeşliği objektiflere yansıdı.
Atakum ilçesi Alparslan Bulvarı ile İsmet İnönü
Bulvarı'nın kesiştiği yerde zaman zaman trafik karmaşası yaşanıyor. Bir vatandaş tarafından yüksekten çekilen fotoğraflar, buradaki trafik problemini gözler önüne serdi.
Bugün yağmurun da etkisiyle yaşanan trafik yoğunluğunda araçlar bir süre tramvay hattını kapattı. Tramvay durarak otomobillerin geçmesini bekledi. Kilitlenen trafik, daha sonra normale döndü.
Bölge sakinleri, kavşakta sürekli yoğunluk yaşandığını bildirdi. - SAMSUN
Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar
Trabzonspor, Lille'in Yusuf Yazıcı için yaptığı teklifi reddetti
Anahtarını almayı unutan genç kadının feci sonu! 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü
Her satırı ayrı vahşet! Kız arkadaşını cinsel istismarda bulunarak testereyle parçaladı