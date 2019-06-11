Son Dakika Haberleri: Hemzemin geçitte trafik keşmekeşliği
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Hemzemin geçitte trafik keşmekeşliği

7 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesi Türkiş Kavşağı hemzemin geçidinde yaşanan trafik keşmekeşliği objektiflere yansıdı.

Hemzemin geçitte trafik keşmekeşliği, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesi Türkiş Kavşağı hemzemin geçidinde yaşanan trafik keşmekeşliği objektiflere yansıdı.

Atakum ilçesi Alparslan Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı'nın kesiştiği yerde zaman zaman trafik karmaşası yaşanıyor. Bir vatandaş tarafından yüksekten çekilen fotoğraflar, buradaki trafik problemini gözler önüne serdi.

Bugün yağmurun da etkisiyle yaşanan trafik yoğunluğunda araçlar bir süre tramvay hattını kapattı. Tramvay durarak otomobillerin geçmesini bekledi. Kilitlenen trafik, daha sonra normale döndü.

Bölge sakinleri, kavşakta sürekli yoğunluk yaşandığını bildirdi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Samsun, Atakum, 3. Sayfa
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