Hemzemin Geçitte Tren Ambulansa Çarptı: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Polonya'nın Ponzan kentinde, hemzemin geçitte trenin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Polonya'nın Ponzan kentinde, hemzemin geçitte trenin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Polonya'nın Ponzan kentinin Puszczykowo kasabasında tekerlekleri raya sıkışan bir ambulansı bir tren ezip geçti. Yaşanan feci kaza sonucu ambulansta bulunan bir sağlık personeli ile bir doktor yaşamını yitirdi. Ambulansın şoförü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan feci kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - VARŞOVA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı

Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı

Mazbatasını Alan Ardahan Belediye Başkan'ı Faruk Demir, Hemşehrilerine Konser Verdi

Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu