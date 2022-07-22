Hemzemin geçitte tren kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyondaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Topçu Mahallesi Tekbaraka Hemzemin geçidinde meydana geldi. Adana istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 TY 6352 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonda bulunan Ö.U. (34) ile Mehmet İspir (40) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet İspir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ö.U.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.