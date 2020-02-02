Hemzemin geçitte tren, kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Hemzemin geçitte tren, kamyona çarptı: 1 ölü
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MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, hemzemin geçitte, trenin çarptığı kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, hemzemin geçitte, trenin çarptığı kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, Mersin- Adana tren yolunun Adanalıoğlu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 33 CAT 69 plakalı kamyona, hemzemin geçitte, tren çarptı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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