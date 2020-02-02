Hemzemin geçitte tren, kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hemzemin geçitte tren, kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Hemzemin geçitte tren, kamyona çarptı: 1 ölü

6 saat önce

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, hemzemin geçitte, trenin çarptığı kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hemzemin geçitte tren, kamyona çarptı: 1 ölü, System.String[]

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, hemzemin geçitte, trenin çarptığı kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Mersin- Adana tren yolunun Adanalıoğlu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 33 CAT 69 plakalı kamyona, hemzemin geçitte, tren çarptı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Adanalıoğlu, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bankadan aradıklarını söyleyip, talihsiz adamın kredi kartından 16 bin liralık fatura ödediler
Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:45:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hemzemin geçitte tren, kamyona çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]